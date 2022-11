35 Feuerwehrleute im Einsatz Scheune brennt in Pfalzdorf ab

Die Einsatzkräfte des Löschzuges Pfalzdorf und der Löschgruppe Nierswalde wurden am Dienstag um 7.50 Uhr zu einem gemeldeten Scheunenbrand alarmiert. Noch auf der Anfahrt kam die erste Rückmeldung – Gebäude in Vollbrand. Die Einheiten der Stadtmitte sowie die Löschgruppe Asperden wurden sofort durch Stadtbrandinspektor und Einsatzleiter Stefan Bömler nachalarmiert. Die Scheune, die sich inmitten einer Baumschonung befand, brannte in voller Ausdehnung auf einer Gesamtfläche von etwa 250 Quadratmetern. Die Flammen hatten bereits auf zwei Pkw sowie den Baumbestand in der unmittelbaren Umgebung übergeschlagen. Mit mehreren Strahlrohren wurden die Flammen gelöscht und anschließend wurde die Brandstelle mit einem Teppich aus Löschschaum überzogen, der restliche Glutnester erstickt und heiße Metallteile kühlt. Die Einsatzdauer betrug für die 35 Feuerwehrleute etwa viereinhalb Stunden. Die Ursache für den Brand ist bisher noch unklar.