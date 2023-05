Nach fast vier Jahren Sanierung von Maria Magdalena geht nach Kranunfall endlich los

Nach dem Einsturz des Kirchturms vor 30 Jahren hatte es in der jüngeren Vergangenheit einen zweiten Unfall an der Maria-Magdalena-Kirche in Goch gegeben: Ein Kran von einer benachbarten Baustelle hatte Aufbauten des Kirchendaches umgehauen. Seit fast vier Jahren liegen sie, durch einen Zaun geschützt, neben der Kirche. So lange hat es gedauert, bis ein Rechtsstreit beendet war, in dem die Kirchengemeinde und der Bauherr darüber stritten, wer für den Schaden aufkommen muss. Nach mehreren Widersprüchen und neuen Gutachten ist es jetzt geklärt: Der Bauherr beziehungsweise dessen Versicherung muss zahlen. Eine letzte Einspruchsfrist läuft in diesen Tagen aus.