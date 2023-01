Raum vollgelaufen Rohrbruch in Gocher Wohnhaus sorgt für Überflutung

Goch-Nierswalde · Die Löschgruppe Nierswalde der Freiwilligen Feuerwehr Goch hatte es am Montagabend mit einem massiven Wasserrohrbruch in einem Einfamilienhaus an der Berliner Straße zu tun.

24.01.2023, 19:17 Uhr