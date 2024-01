Schulausschuss in Goch Realschule und Gymnasium werden vierzügig

Was für den Schulträger natürlich ganz wichtig ist: Die räumliche Situation der Schulen lässt die Änderung zu. Sowohl das Gymnasium als auch die Realschule können in den vorhandenen Räumen eine Vierzügigkeit abbilden. Und auch die Hauptschule, falls sie mal mehr Schüler hat, als in zwei Klassen zusammengefasst werden sollten, darf immer mal einen dritten Jahrgang bilden. Denn nicht selten kommen nach zwei, drei Jahren Schüler von den anderen Schulen, an denen sie doch überfordert waren, „zurück“. Auch wenn heute grundsätzlich weniger Eltern als früher (insbesondere vor Einführung der Gesamtschulen) diese Schulform für ihr Kind auswählen.