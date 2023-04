Feuerwehreinsatz in Goch Rasches Eingreifen verhindert Brand eines Wohnhauses

Goch-Asperden · Großes Glück hatten am Montag die Bewohner eines freistehenden Einfamilienhauses an der Triftstraße in Asperden. Die Feuerwehr konnte durch rasches Eingreifen einen großen Brand verhindern.

12.04.2023, 05:15 Uhr

Aufräumarbeiten nach dem Brand unter dem Abdach. Foto: Feuerwehr Goch/Stefan Pieper