Polizei sucht Zeugen : Räuber bedroht Kassiererin mit Messer

(RP) In Goch ist es zu einem bewaffneten Raubüberfall gekommen. Am Samstag gegen 20 Uhr wollte die 65-jährige Mitarbeiterin einer Discounter-Filiale an der Steinstraße gerade die Ware eines Kunden abkassieren, als ein unbekannter Mann plötzlich an sie herantrat und sie mit einem Messer bedrohte. Der Mann forderte Geld aus der Kasse, deren Schublade in diesem Moment offen stand. Die Angestellte schloss aber die Geldlade, woraufhin der Unbekannte ohne Beute aus dem Supermarkt in Richtung Voßstraße flüchtete. Der anwesende Kunde versuchte noch, dem Täter zu folgen, verlor ihn jedoch aus den Augen. Der Mann wird beschrieben als etwa 1,80 Meter groß, ca. 20 Jahre alt, mit dunklerer Hautfarbe und einer schlanken Figur. Er war mit einer dunklen Hose und einem schwarzen Kapuzenpullover bekleidet, die Kapuze hatte der Mann sehr weit ins Gesicht gezogen. Hinweise zum Täter an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080.