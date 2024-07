Für kleine und große Besucher Puppenspiel aus Düsseldorf im Gocher Goli-Theater

Am Sonntag, 29. September, um 11 Uhr heißt es „Eine Suppe für Zwei“. Das mobile Neknerf Kasperltheater aus Düsseldorf gastiert im Goli mit einer lustigen und fantasievollen Geschichte für kleine und große Leute. Zum Inhalt: Gretel möchte auf die Schnelle für den Kasper noch eine Pilzsuppe kochen, aber es fehlt ihr die wichtigste Zutat: leckere, frische Pilze aus dem Wald. Also schickt sie ihren Kasper los, um Pilze zu besorgen. Kasper macht sich auf den Weg in den Zwergenwald, um einen dicken Pilz zu pflücken. Dabei trifft er auf ein Trüffelschwein namens Super-Rudi. Rudi ist nicht bereit, einen seiner Pilze abzugeben, denn das Teilen fällt ihm schwer. Ob Kasperl es schafft, einen Pilz von Rudi zu ergattern, und ob Gretel mit einer verrückten Küchenhilfe eine leckere Suppe zaubern kann, erfahren die Zuschauer im Stück: „Eine Suppe für Zwei“.