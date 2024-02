Plantage in Goch hochgenommen Prozess um 286 Cannabispflanzen im Keller

Goch · Zwei Niederländer sind angeklagt, weil sie an einer Cannabisplantage in Goch mitgewirkt haben sollen. Einer der Angeklagten wies die Vorwürfe am Dienstag deutlich von sich. So lief der erste Verhandlungstag.

27.02.2024 , 17:45 Uhr

„Nehmen Sie bitte Platz!“ In der Mitte die zwei Schöffen und zwei Berufsrichter, rechts die Staatsanwältin, links die beiden Angeklagten mit ihren Verteidigern und Dolmetscherin. Foto: Jens Helmus

Von Jens Helmus