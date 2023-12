Vorfreude auf die Session Die Orden des Gocher Prinzenpaars

(nik) Die Ordensverleihung im Karneval hat eine lange Tradition. Mancher sammelt während der närrrischen Wochen so viele Pins, dass sein Revers an der Anzugjacke damit dicht an dicht geschmückt ist. Wer unter den vielen Ansteckern auch Prinzen- oder Prinzessinnenorden hat, kann stolz sein: Die sind etwas Besonderes und werden nicht Jedem überreicht. Das Gocher Prinzenpaar in spe, Prinz Michael und Prinzessin Caroline, stellte jetzt bei der Volksbank an der Niers in Goch seine Orden vor. Vertreter der Stadt, des RZK, der Karnevalsvereine und der Sponsoren waren dabei und warteten gespannt auf die Enthüllung der stark vergrößerten Ovale, die hinter blauen Vorhängen versteckt waren.