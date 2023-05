Polizei sucht Tatverdächtigen Phishing-Betrüger auch in Goch aktiv

Ein bislang unbekannter Tatverdächtiger verschaffte sich per Phishing-SMS Zugriff zu dem Bankkonto des Geschädigten. Sodann bezahlte er am 25. Februar 2023 gegen 19.16 Uhr an der Aldi-Filiale in Goch mittels Smartphone. In gleicher Weise ging er in mehreren Geschäften vor. Zuletzt war er in Kleve von einer Kamera aufgenommen worden. Die Polizei bittet um Hinweise zum Tatverdächtigen unter der Telefonnummer 02821 5040.