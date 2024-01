Wer kennt diesen Mann? Polizei fahndet mit Bild aus Überwachungskamera nach Gocher Ladendieb

Die Polizei hat eine Aufnahme aus einer Überwachungskamera veröffentlicht, die einen Ladendieb in Goch zeigen soll. Hintergrund ist, dass es am 17. Juni 2023 zwischen 13.45 Uhr und 13.55 Uhr in einem Gocher Drogeriemarkt zu einem Ladendiebstahl gekommen war.