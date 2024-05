Politik im Internet schauen Erstmals politische Sitzung in Goch aufgezeichnet

Vier Kameras, die von allen Seiten filmten, Mikrofone, die aufnahmen, was gesprochen wurde: Erstmals wurde in Goch am Donnerstagabend eine politische Sitzung aufgezeichnet. „Alle Mitglieder des Ausschusses wurden darüber vorab informiert, alle haben eine Einverständniserklärung zugeschickt bekommen“, erinnerte der stellvertretende Vorsitzende des Umwelt- und Verkehrsausschusses, Rudolf Verhaag.