Großeinsatz in Goch : Mann entdeckt seltene Schlange auf der Straße

Großeinsatz in Goch

Die Natter wurde mit einem Kescher in Goch gefangen. Foto: Georg Binn

Goch Der Gocher war ziemlich erschreckt, als er die Schlange auf der Straße fand. Sie ist harmlos, wie Fachleute feststellten. Woher das Tier kommt, ist noch unklar.

Eine etwa 80 Zentimeter lange Schlange hat am Donnerstagabend einen Anwohner des Florianweges in Goch-Pfalzdorf aufgeschreckt. Er entdeckte das Tier an der Straße. Um welche Schlange es sich handelte, war zunächst nicht bekannt. Ein weiterer Anwohner konnte die Schlange mit einem Kescher sichern.