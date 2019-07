Kostenpflichtiger Inhalt: Nach Brand des Pfälzerhauses in Goch-Pfalzdorf : Wohnungslos im eigenen Haus

Seit drei Monaten hat Jan Derks, der auf einen Rollstuhl angewiesen ist, seinen Wohnwagen nicht mehr verlassen. Foto: Anja Settnik

Goch Im August 2017 war die ehemalige Gaststätte Pfälzerhaus in Flammen aufgegangen. Das Gebäude ist unbewohnbar, der mittellose Eigentümer lebt seitdem in einem Wohnwagen. Der Schwerbehinderte hofft auf Hilfe von irgendwo her.