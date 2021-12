Einsatz der Polizei in Goch : Verwirrter Mann widersetzt sich Notarzt und rennt in Kirche

Polizei und Rettungsdienst waren in Pfalzdorf im Einsatz, weil unklar war, ob ein verwirrter Mann jemanden gefährdete. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Goch-Pfalzdorf Ein mutmaßlich psychisch gestörter Mann hat in Pfalzdorf am Mittwoch einen Polizeieinsatz ausgelöst. Er versteckte sich in der katholischen Kirche. Die Polizei fürchtete, dass er eine Gefahr für sich oder andere sein könnte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(nik) Eine mutmaßlich hilflose Person hat am Mittwochnachmittag in Goch-Pfalzdorf einen Polizei- und Rettungsdienst-Einsatz ausgelöst. Ein, wie Zeugen aussagen, Mann mittleren Alters habe am Rand der Hevelingstraße vor der dortigen katholischen St. Martinuskirche bewegungslos auf dem Boden gelegen. Eine Mitarbeiterin des Pfarrgemeindebüros erkannte die Notlage und rief einen Notarzt. Der war schnell vor Ort und versuchte, den Mann zu versorgen. „Er hat sich aber der Behandlung widersetzt, sprang auf und rannte in die Kirche“, berichtet Corinna Saccaro, Pressesprecherin der Kreispolizei Kleve.

Dass die Rettungswagen-Besatzung die Polizei hinzu rief, könnte an etwas gelegen haben, das der Mann eventuell gesagt hat. Zeugen berichten, es sei die Rede von etwas Gefährlichem gewesen, das der Mann unter der Jacke verborgen gehabt haben will. Für die Polizei war jedoch schon der Umstand, dass ein Mann sich nicht helfen lassen wollte und in das Gotteshaus flüchtete, Anlass, Verstärkung zu rufen. „Es war ja nicht auszuschließen, dass der Mann zumindest für sich selbst, vielleicht aber auch für andere eine Gefahr darstellte“, erklärte später Polizei-Sprecherin Manuela Schmickler. In einer Kirche gibt es schließlich potenziell gefährliche Gegenstände oder es lassen sich dort Dinge verstecken, die andere gefährden könnten. Auch habe ja niemand gewusst, ob noch jemand anderes in dem Gebäude war.

Von den eingetroffenen Polizei- und Rettungskräften ließ sich der Mann, der vor der Krippe liegend aufgefunden worden sei, dann allerdings ohne größeren Widerstand aus der Kirche heraus führen. Sicherheitshalber habe die Polizei noch Suchhunde durch die Kirche geschickt.

Inzwischen wird wohl davon ausgegangen, dass der Verursacher all der Aufregung geistig verwirrt ist; er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Hevelingstraße war während der Zeit des Einsatzes gesperrt, weil man es ja mit einer unklaren, potenziell gefährlichen Lage zu tun hatte und für die Sicherheit der Anwohner zu sorgen war.

(nik)