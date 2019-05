Goch-Pfalzdorf : Chicken Head: Blues aus Hühnerstall

Goch-Pfalzdorf Am Samstag, 4. Mai, spielt die Kölner Rock- und Bluesband Chicken Head in Pfalzdorf in der Gaststätte Schröder. Nach zweijähriger Pause ist es bereits das sechste Mal, dass die Band im Frühsommer bei Schröder die Hütte rockt.

Chicken Head ist auch zunehmend international unterwegs. Nach diversen Auftritten in Holland, der Tour in die Heimat der schottischen Sängerin Aggie MacLean und dem Auftritt auf einem Festival in Ungarn hat die Band bereits zweimal mehrere Konzerte auf Mallorca gegeben und plant dies auch für das nächste Jahr wieder. Aggie MacLean, die Stimme von Chicken Head, hat schottisches Blut in den Adern und den Blues im Herzen. Sie wispert und faucht, krächzt und ächzt, röhrt und betört mit ihrer Stimme das Publikum. Eppi Funken, Hexer an der Gitarre, und Hein Berendonk, Spaßvogel an der Harp, spielen sich Melodiebälle zu, getrieben von Jan Funken am Schlagzeug und Dieter Heilen am Bass. Jan Funken, der jüngere Bruder von Eppi Funken, ersetzt seit dem Frühjahr den langjährigen Schlagzeuger Rudi Seliger.