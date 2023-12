Kooperation der Gemeinden Gocher Kirchengemeinden arbeiten in einem pastoralen Raum zusammen

Immer mehr Katholiken wenden der Kirche den Rücken zu, Priester zu werden ist nur noch für wenige eine Option. In Folge der Kirchenaustritte fehlen Steuereinnahmen, längst ist klar, dass die pastoralen Strukturen sich ändern müssen. Schon seit Jahren fusionieren immer mehr Kirchengemeinden, die verbliebenen müssen sich vom kommenden Jahr an in „pastoralen Räumen“ neu organisieren. In der jüngsten Ausgabe des Pfarrbriefs „Forum“ der Kirchengemeinde St. Arnold Janssen Goch ist dies ein Thema. Auf mehreren Seiten werden die Gemeinden vorgestellt, die sich künftig intensiver austauschen und „gegenseitig ihre verfügbaren Kräfte und Angebote pfarreienübergreifend zur Verfügung stellen“ müssen, wie es Reiner Weidemann vom Pfarreirat formuliert. Die einzelnen Gemeinden bleiben dabei rechtlich und wirtschaftlich selbstständig.