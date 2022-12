Unfall in Goch Passant an Bahnübergang tödlich von Zug erfasst

Am Bahnübergang an der Gartenstraße in Goch hat sich am Mittwoch gegen 19.40 Uhr ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Ein 81-jähriger Mann aus Goch beabsichtigte mit seinem elektrischen Krankenfahrstuhl den Bahnübergang von der Bahnhofstraße kommend in Richtung Weberstraße zu überqueren. Währenddessen wurde er von einem Zug (RE 10) erfasst, der in Richtung Düsseldorf fuhr.