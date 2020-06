Parken in Goch : Parken auf dem alten Aldi-Gelände in Goch hinter einer Schranke

Goch Gezahlt werden die Parkgebühren an dem dort aufgestellten Kassenautomat, der sowohl Münzgeld als auch Scheine akzeptiert und gibt Wechselgeld. Bezahlen mit Smartphone nicht möglich

(RP) Die Parkraumbewirtschaftung auf dem ehemaligen Aldi Parkplatz in der Weberstadt startet am Montag 15. Juni. Der Parkplatz an der Gartenstraße bietet den Besuchern der Gocher Innenstadt einige Vorteile, sagt die Gocher Stadtwerkesprecherin Kristina Derks. Der Platz sei gut mit dem Auto erreichbar, biete zahlreiche Stellplätze und die Innenstadt sei über die Nierswelle gut zu Fuß zu erreichen, so derks in einer Pressemitteilung der Stadtwerke. Und: Man muss wie einem Parkhaus erst im Nachhinein bezahlen, so dass man in aller Ruhe durch die Stadt flanieren kann.