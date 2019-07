St.-Maria-Magdalena : Orgelkonzert mit Paolo Oreni in Goch

Goch Der Orgelbauverein Maria Magdalena lädt für Freitag in die Kirche ein.

Oreni, Jahrgang 1979, begann sein Studium an der Musikhochschule in Luxemburg bei Prof. Jean-Jacques Kasel, 2002 war er Preisträger des internationalen Wettbewerbs „Prix Interrégional de Concert“. Als Schüler von Jean Guillou studierte er mit Hilfe der „Stiftung für Internationale Meisterkurse für Musik“ an den großen Orgeln der Tonhalle in Zürich und an St. Eustache, Paris. Das Programm in St. Maria Magdalena in Goch besteht aus Werken der klassischen Orgelliteratur von Wolfgang Amadeus Mozart (Adagio und Fuge in C-Moll KV 546), Antonio Vivaldi / Johann Sebastian Bach (Concerto in D-Dur BWV972) und Charles Marie Widor (Allegro Vivace aus der Sinfonie Nr. 5 Op. 42). Wie bereits im vergangenen Jahr, wird Oreni im zweitenTeil des Programmes zu einem aus dem Pubikum vorgegebenen Thema eine Improvisation zu einem aus dem Publikum vorgegebenen Thema in Form einer Sinfonie zur Aufführung bringen. Sicherlich sind hier wieder fulminante Klangerlebnisse zu erwarten, so die Veranstalter.