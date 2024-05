Nach 44 Jahren Gocher Sanitär-Obermeister übergibt seinen Betrieb

Wer in Goch im Bereich Sanitär seine Ausbildung gemach hat, hatte ganz bestimmt mit Michal Janßen zu tun. Entweder, weil er in dessen Firma gelernt hat, oder weil der Gocher eben Chef seiner Innung ist. Nach mehr als 44 Jahren übergibt Michael Janßen zum 1. Juni seinen Betrieb „Heizung & Sanitär Michael Janßen“ an seinen ehemaligen Auszubildenden Christian van Kempen, der auch Geschäftsführer der Ludwig Brands GmbH in Kleve ist. Für die Kunden ändert sich durch die Übernahme nichts.