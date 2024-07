Am Wilhelm-Anton-Hospital Das ist die neue Chefärztin für Nuklearmedizin im Kreis Kleve

Neue Chefärztin des Instituts für Nuklearmedizin im Wilhelm-Anton-Hospital Goch ist seit Anfang Juli Dr. Noémi Horváth. Die 35-Jährige folgt als Chefärztin Dr. Catherina Stauch, die altersbedingt in den Ruhestand geht. „Das Institut für Nuklearmedizin ist ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt in der interdisziplinären Zusammenarbeit unseres Klinikums“, sagt KKLE-Geschäftsführer Werner Kemper. „Im Interesse unserer Patienten werden wir die Nuklearmedizin weiter stärken und ausbauen. Deshalb sind wir sehr froh, dass wir mit Dr. Noémi Horváth eine so qualifizierte und engagierte Medizinerin für die Leitung gewinnen konnten.“