Homöopathie für Vierbeiner Eine Gocherin pendelt Unverträglichkeiten bei Hunden aus

25 Jahre lang hat sie als Tierarzthelferin gearbeitet. Einen gewissen Sachverstand und Kenntnisse in konventioneller Veterinärmedizin kann man der Gocherin also unterstellen. Jahrelang hat sie sich parallel zu ihrer Arbeit in homöopathischer Medizin weitergebildet und mit Zustimmung ihres Chefs, der auch auf dieser Ebene arbeitete, vierbeinige Patienten versorgt. Nun hat sich Nicole Küsters als Tierheilpraktikerin und Ernährungsberaterin selbstständig gemacht. „Mietz & Mops“ heißt ihre Firma, die sie im Untergeschoss ihres Einfamilienhauses an der Thielenstraße betreibt.