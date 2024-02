Neues aus der Politik So geht es mit Ringschluss und Bahnquerung in Goch weiter

Den Mitgliedern des Bau- und Planungsausschusses stockte erst einmal der Atem angesichts der Planzeichnungen, die ihnen da vorgestellt wurden. Eine mächtige Überführung als Brücke über die Bahnlinie wurde gezeigt: So sollen Radfahrer und Fußgänger – von Menschen mit Behinderung gar nicht zu reden – künftig von der Kalkarer Straße aus in die Stadt gelangen und umgekehrt? Die Befürchtung dürfte unbegründet sein, denn sowohl Wolfgang Jansen als Chef der Stadtentwicklungsgesellschaft GO!, als auch der Ausschussvorsitzende Jürgen Vennmanns (BFG) erklärten deutlich, dass dies wohl keine Option sei. Die Projektingenieure der DB InfraGO stellten nur fest, was von Bahn und Bund nach dem Eisenbahnquerungsgesetz finanziert würde. Wenn man es anders haben will, nämlich städtebaulich ansprechendere Unterführungen, muss die Kommune zahlen. Worauf es dann wohl hinauslaufen dürfte.