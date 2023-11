Moderner Unterricht Gaesdonck bietet neues Fach „Sport und Gesundheit“ an

Goch · Zu wenig Bewegung und ungesunde Ernährung in der Jugend sind oftmals Mitursachen für spätere chronische Krankheiten. Am Internatsgymnasium Gaesdonck geht man das Problem daher jetzt ganzheitlich an.

28.11.2023 , 05:15 Uhr

Alexa Bogers und Monique Heistrüvers in der Turnhalle. Foto: Gaesdonck

Von Anja Settnik