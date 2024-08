Wirtschaft in Goch Neues Unternehmen in der Engel-Halle – das ist geplant

Goch · Das türkische Unternehmen Karaca expandiert und suchte ein neues Zentrallager für den europäischen Markt. Das hat es in Goch gefunden: in einer Halle, die Nährengel nicht mehr benötigt. Was an der Klever Straße geplant ist.

08.08.2024 , 11:13 Uhr

Bis vor kurzem war diese Halle Lager der Firma Nährengel (inzwischen „Engel“), ab September wird sie anders genutzt. Foto: Anja Settnik

Von Anja Settnik