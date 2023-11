Am Südring in Goch Bekannter Klever Unternehmer zieht in ehemaligen Kaufland-Komplex

Goch Die neue Optik des Parkhauses ist fertig, überall sonst sind die Handwerker kräftig bei der Arbeit: Der ehemalige Kaufland-Komplex am Gocher Südring ist eine Großbaustelle. Klar ist, dass der ursprünglich angepeilte Termin, fertig zu werden, nicht eingehalten werden kann – etwa um diese Zeit sollte ursprünglich Eröffnung sein. Doch die Hausverwaltung des Eigentümers hatte der RP gegenüber bestätigt, dass es so schnell nicht geht: Die Umbaumaßnahmen sind umfänglich, allein die technische Sanierung des mehr als 30 Jahre alten Gebäudes ist zeitraubend. Und man will ja etwas Ansprechendes abliefern, wenn die Gocher und die Kunden aus der (oft auch niederländischen) Nachbarschaft wiederkommen. Entsprechend wird das erste Quartal des kommenden Jahres noch für die Arbeiten benötigt. Zum April, so die Hoffnung, könnte der Verkauf starten.