Standort bietet viel Platz Neuer Campus der Volkshochschule in Pfalzdorf eingeweiht

Den Schlüssel gab Pichler weiter an die neue VHS-Leiterin, Elvira Neuendank. „Es war geradezu ein rasanter Umzug innerhalb von zwei Tagen, bedenkt man die lange Zeit der Planung“, sagte sie. Volkshochschule – das sei ein „sperriger“ Begriff, schwinge doch durch den Wortteil ‚Volk‘ Negatives mit in Erinnerung an das NS-Regime, das dieses Wort für seine Zwecke missbraucht habe. Eigentlich sei die Idee der Volkshochschule aber im 19. Jahrhundert entstanden. „Die VHS will allen Menschen, unabhängig von ihrem Bildungsstand, lebenslanges Lernen ermöglichen. Das ist auch heute noch unser Kerngedanke. Hinzu kommt jetzt, dass wir nicht nur Erwachsene, sondern auch Kinder und Jugendliche ansprechen wollen.“