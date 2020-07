Modernisierung des Stromnetzes : Westnetz rüstet Umspannwerk in Pfalzdorf für die Zukunft

Westnetz rüstet Umspannwerk in Pfalzdorf für die Zukunft

Goch Ein neuer Transformator dient dazu, die Leistungsfähigkeit des Gocher Stromnetzes an künftige Bedürfnisse anzupassen. Die Arbeiten dauerten vier Tage, weitere Modernisierungen werden folgen.

(pm) Der Stromnetzbetreiber Westnetz hat jüngst damit begonnen, die Leistung des Stromnetzes für Goch, Uedem und Weeze zu erhöhen und damit an künftige Erfordernisse anzupassen. Denn nun wurde in der Amprion-Umspannanlage Pfalzdorf an der Keppelner Straße ein neuer Transformator installiert, die Schaltanlage und weitere Infrastruktur werden ebenfalls noch erneuert werden.