Verkehr in Goch So geht es mit dem Kreisverkehr am Ring weiter

Zeitaufwendig waren die Arbeiten im Untergrund. Monatelang ging es an der Baustelle zum neuen Kreisverkehr am Ostring / Pfalzdorfer Straße nicht recht weiter, klagten einige Anlieger und Autofahrer. Aber das stimmte so nicht, hatte Wolfgang Jansen von der GO! schon in einer Ausschusssitzung erklärt. Die Kanalarbeiten, die zunächst zu erledigen waren, hatten viel Zeit beansprucht, seit sie abgeschlossen sind, geht es flott voran. Inzwischen ist die Grube verfüllt, dank der gesetzten Randsteine ist schon gut zu erkennen, wie bald der Verkehr fließen soll. Und tatsächlich versichert Jansen: „Der Kreisverkehr soll im Mai fertig werden.“