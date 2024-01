Entscheidung in Goch Neuer Kindergarten von privatem Investor und ohne Stadtbücherei

Der Platz am Steintor, der bislang nur eine um das Baudenkmal gewundene Straße ist, hat ebenfalls viel Potenzial. Fenner empfiehlt, den Verkehr von der Steinstraße aus in neuer Richtung durch die Herzogenstraße abzuleiten. In die Bahnhofstraße könnte der motorisierte Verkehr gelangen, indem man von der Brückenstraße in den dafür auszubauenden Balfourweg einböge. Also an der Diakonie links ab, am Neubau des Rathauses vorbei, an der Volksbank käme man auf die Bahnhofstraße. Und am Steintor könnten sich Fußgänger und Radfahrer gefahrlos bewegen und wäre Platz für Außengastronomie. Die Politik applaudierte begeistert und hat nun viel zu bedenken.