Asperden : Der neue Dorfkalender Asperden ist da

Goch-Asperden Aktuelle Themen, Termine, ein bisschen Historie und vieles mehr aus Asperden stehen auch in 2020 im Fokus.

60 Jahre Landjugend in Asperden – ein Höhepunkt des Dorfes in diesem Jahr. Für die Asperdener war das Jubiläum ein großes Fest, „und so wundert es wohl niemanden, dass der diesjährige Asperdener Dorfkalender auch im Zeichen der Landjugend steht“, erläutert Hermann-Josef Titt aus dem unermüdlich tätigen Kalenderteam. Lea Coenen hat als Vorsitzende der Landjugend das Grußwort formuliert. „Auf den nachfolgenden Seiten dreht sich zunächst alles um die Asperdener Termine 2020, welche die Vereine und Gruppierungen miteinander abgestimmt haben“, so Hermann-Josef Titt. Die Ausgabe für 2020 wird wieder durch die Tambouristen an den Haustüren in Asperden und Nierswalde zum unveränderten Preis von zwei Euro angeboten. Nach den Feiertagen ist der Dorfkalender auch bei der Volksbank an der Niers in Asperden und in der Gaststätte „Zum Schwan“ erhältlich.