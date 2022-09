Jugendfestival am Strand : „Social Beach“ wird jetzt doch deutlich günstiger

Jugendfestival am Strand

Goch Eine neue Kostenkalkulation habe dazu geführt, dass der Eintritt nun günstiger ausfällt, sagt die Stadt. Begleitende Eltern müssen nichts zahlen.

(RP) Am Preis soll es möglichst nicht scheitern: Wer das Jugendfestival „Social Beach“ am Samstag, 10. September, im Strandbad des GochNess besuchen möchte, kann das nun zum Preis von 14,50 Euro tun, bisher sollten es 29 Euro sein. Die Veranstalter wollten zudem Eltern mit je 15 Euro zur Kasse bitten, nun wurde entschieden, dass Mütter und Väter kostenlos dabei sein dürfen. Die Stadt Goch teilt mit, dass der Grund für die deutliche Preisreduktion eine neue Kalkulation der gesamten Reihe „Miteinander Momente“ sei, zu der auch der Social Beach gehört. Die Tickets gibt es weiterhin über die Internetseite www.socialbeach.de. Wer schon ein Ticket gekauft hat, bekommt die Preisdifferenz erstattet. Das soll automatisch geschehen, man muss sich nicht darum bemühen.

Daneben wird in einer Podiumsdiskussion über Cybermobbing und digitale Medien gesprochen. Vertreter des Jugendamtes und der Polizei wirken dabei mit. In der Elternlounge gibt es zum Kaffee in ungezwungener Atmosphäre Tipps zur Handysicherheit. Es sind auch Übersetzer des Kreis Klever Integrationszentrums dabei, damit auch Familien mit Migrationshintergrund sich informieren können.