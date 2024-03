Karl-May-Festspiele in Elspe Gocher Nachwuchs rennt für Besuch bei Winnetou

Seit 65 Jahren bejubeln die kleinen und großen Besucher der Karl-May-Festspiele in Elspe Winnetou und seine Freunde. Ob man heutzutage „Indianer“ überhaupt noch so darstellen darf, wie sie Generationen von Fernsehzuschauern kennengelernt haben, fragt sich dort wohl niemand. Winnetou hat langes dunkles Haar und ein Stirnband mit einer Feder drin, einen Anzug mit ledernen Bändern und natürlich ein Pferd. Auch eine Waffe trägt er, denn wo der Häuptling der Apachen auftritt, ist jederzeit mit dem Angriff von „rot-“ oder weißhäutigen Schurken zu rechnen. In dieser Saison wird auf der Sauerländer Naturbühne „Winnetou und das Halbblut“ aufgeführt, und die Teilnehmer am Hirschberglager wollen dabei sein. Nach Jahren mal wieder, denn das Highlight hat seinen preis. Um Bus und Eintritt finanzieren zu können, haben sich die Betreuer des Gocher Ferienlagers etwas ausgedacht: einen Sponsorenlauf, der am 20. April im Stadtpark stattfinden soll.