Unfall in Goch Motorrollerfahrer fährt Radler um

Goch · Am Donnerstag verletzte sich in Goch ein Fahrradfahrer, nachdem er einem Motorroller ausweichen musste. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Was bei dem Vorfall genau geschah.

17.02.2023, 18:06 Uhr

Ein Fahrradfahrer verletzte sich am Donnerstag, nachdem er einem Motorrollerfahrer ausweichen musste. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Foto: dpa/Ole Spata

Am Donnerstag, 16. Februar, 22.55 Uhr fuhr ein 61-jähriger Mann aus Uedem mit einem Fahrrad über den Radweg entlang der Landstraße 77 von Goch in Richtung Uedem. Kurz vor der Straße Steinbergen kam ihm ein Rollerfahrer auf dem Radweg entgegen, der diesen mittig befuhr. Als der 61-Jährige auswich, stürzte er und fiel eine Böschung hinunter. Zu einem Zusammenstoß war es nicht gekommen. Durch den Sturz verletzte sich der Radfahrer leicht. Die Person, die ihm zuvor mit dem Motorroller entgegenkam, setzte ihre Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Die Polizei Kleve bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter Telefon 02821 5040 zu melden.

(RP)