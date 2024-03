Umtausch-Aktion in Goch Miteinander-Karte wird digital – was Kunden wissen müssen

Vor zehn Jahren wurde die erste Miteinander-Karte in Goch ausgestellt. Mittlerweile hat die Karte einen festen Platz im Portemonnaie vieler Gocher erobert. „Mehr als 8800 Karten sind beantragt worden, etwa die Hälfte aller Gocher Haushalte hat eine“, sagt Gochs Stadtwerkechef Carlo Marks. Die Idee dahinter: Bei jedem Einkauf in einem der teilnehmenden Geschäfte erhalten die Kunden Rabatt in Form von Punkten gutgeschrieben. 30 Händler sind mittlerweile angeschlossen, mehr als 20 davon stammen vom Gocher Werbering. Mit der Karte bekommt man zudem 20 Prozent Rabatt auf den Eintrittspreis im GochNess. Beantragen kann sie jeder, der Kunde bei den Stadtwerken Goch ist. „Die Idee ist im Kern, den Einzelhandel in Goch zu stärken und die Kaufkraft vor Ort zu halten“, sagt Marks. Dass die Karte ankommt, wird auch an einer anderen Zahl deutlich: Wurden zu Beginn noch 50.000 Punkte im Monat an die Kunden vergeben, sind es in der Zwischenzeit knapp eine Million Punkte.