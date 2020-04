Stadtentwicklung : Viele Bäume am See von Neu-See-Land zu erwarten

Viele Bäume am See von Neu-See-Land zu erwarten

Goch Ihre freie Zeit nutzen viele Gocher für Spaziergänge. Eine Beobachtung dabei betrifft das große Baugebiet Neu-See-Land. Dort werden künftig an verschiedenen Standorten Bäume gepflanzt.

In weiten Bereichen des Mittelpunkts von Neu-See-Land, dem großen Gocher Baugebiet mit seinem zentralen See, fallen derzeit lange Markierungsstäbe auf, die in regelmäßigen Abständen voneinander am Ufer des Sees im Boden stecken. Mit Grundstücksgrenzen können sie eher nichts zu tun haben, denn sie stecken auch dort, wo schon Häuser stehen und ebenso an Stellen, wo noch keine Bautätigkeit zu bemerken ist.