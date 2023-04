An den Ostertagen Maria-Magdalena-Kirche Goch leuchtet in ungewohnten Farben

Passend zur Bedeutung der einzelnen Ostertage wird der Anblick jeden Tag ein anderer sein. Am Gründonnerstag waren es die Farben Grün und Orange, wobei die Silbe „Grün“ am Tag vor Karfreitag etwas in die Irre führt. Sprachlich handelt es sich nämlich um eine Verformung von „greinen“, was ja weinen bedeutet und in Kenntnis der biblischen Geschehnisse viel verständlicher ist. Am Todestag Jesu ist es dann lilafarbenes Licht, also eine Farbe, die für die Trauer steht. Und an den eigentlichen Osterfarben darf das Licht dann zum Jubeln verleiten: Jesus ist auferstanden von den Toten, dies wird dargestellt durch helles Gelb und Rot.