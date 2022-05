Gocher tritt bei Wettbewerb an : Maler Hardt will Mister Handwerk werden

Goch Mit dem Rap-Song „Pinsel am Ohr“ gelangte der Gocher auf Youtube zu Aufmerksamkeit. Nun plant Jens Hardt seinen nächsten Coup: Der Malermeister will sich zum Mister Handwerk wählen lassen. Die Chancen stehen nicht schlecht.

Jens Hardt hat vielfältige Interessen. Hauptberuflich ist er Malermeister. Doch nebenher ist der 40-Jährige äußerst umtriebig. Auf Facebook hat Hardt, dessen Firmenmotto „Hammerhardt“ lautet, eine große Fangemeinde. 17.000 Menschen folgen ihm dort. Die füttert er nahezu täglich, manchmal sogar mehrmals am Tag mit neuen Beiträgen. Die hohen Spritpreise treiben ihn um, der Nachwuchsmangel im Handwerk , die derzeitigen Materialmängel und Vieles mehr. Seine Hobbys sind Judo und Kraftsport, außerdem „lange Spaziergänge am Strand“, wie er auf seinem Bewerbungsprofil auf der Seite des Handwerksblatts schreibt. Manchmal postet er auf Facebook auch Fotos von seinen Oberarmmuskeln oder seinem textilfreien Oberkörper.

Das Handwerk sollte sich sexy präsentieren, findet Hardt. Denn das könnte ihm helfen, mehr beruflichen Nachwuchs zu bekommen. „Unser Image ist völlig verstaubt. Viele denken, dass wir ständig im Dreck arbeiten, sehr wenig verdienen und auf der Baustelle Bier trinken. Das ist aber überhaupt nicht so“, betont der Malermeister. Das Handwerk sei äußerst attraktiv, böte jungen Leuten gute Verdienst- und zahlreiche Karrieremöglichkeiten. Dies medial zu transportieren, sei für ihn auch das Hauptanliegen gewesen, sich für den Titel Mister Handwerk zu bewerben, erläutert er. „Wir müssen alles dafür tun, an mehr Auszubildende zu kommen und das Handwerk so darzustellen, wie es tatsächlich ist: attraktiv“, sagt der Gocher.

Bei der Abstimmung könnte ihm seine Prominenz zu Gute kommen, denn spätestens seit seinem Youtube-Hit „Pinsel am Ohr“ aus dem Jahr 2017 ist Hardt kein Unbekannter mehr. Die ursprüngliche Version des Rap-Gesangs hatte Hardt seinem verstorbenen Vater gewidmet. Es folgte eine „Techno“-Version, die auf dem Video-Portal innerhalb kurzer Zeit 20.000 Klicks erhielt. Wie viele es inzwischen sind, verfolge er nicht mehr, so Hardt. „Ich hätte die Möglichkeit gehabt, eine Musik-Karriere aufzubauen, hatte zahlreiche Anfragen, auch für Mallorca. Auch heute noch werde ich häufig auf ,Pinsel am Ohr‘ angesprochen“, sagt der 40-Jährige. „Aber letztendlich bin ich kein Musiker, sondern Maler und Lackierer. Deswegen habe ich das nicht weiter verfolgt.“

So geht es nun weiter mit der Wahl zum Mister Handwerk: Nach dem Ablauf der Voting-Frist am 8. Juni und der Entscheidung der Jury dürfen sich die ausgewählten Bewerber auf das große Kalender-Shooting im Sommer freuen. Die Sieger werden dabei von einem professionellen Kamerateam in ihrem alltäglichen Arbeitsumfeld besucht. Die „Kalenderstars“ treten anschließend bei der Internationalen Handwerksmesse in München um den Titel Miss und Mister Handwerk an.