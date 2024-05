Ehrenamtler zeigten sich Beim Gocher Maifest ließ sich sogar die Sonne sehen

Der Start des beliebten Festes vollzog sich fast beiläufig: Eben noch waren fleißige Menschen mit letzten Arbeiten an ihren Ständen befasst, da kamen auch schon die ersten Gäste, obwohl es noch längst nicht 12 Uhr war. Aber wo eine Drehleiter aufgebaut ist, ein Bungee-Sprunggerät und eine Hüpfburg warten, da ist zumindest der Nachwuchs schnell dabei. Und mancher wollte vielleicht auch die niederländischen Sportler sehen, die mit dem Befreiungsfeuer in der Hand durch ihr Land und bis nach Deutschland hinein gelaufen sind: Vertreter der Fraktionen im Stadtrat um Vizebürgermeisterin Katharina Pleines hießen die Läufer willkommen. „Das ist eine schöne Geste der Freundschaft, wir stehen gerne hier zusammen und treten ein für die Demokratie in Europa“, sagte Pleines. Die Männer und Frauen haben die Fackel am Befreiungstag, dem niederländischen Feiertag zum Ende des Zweiten Weltkriegs, von Wageningen aus an den Niederrhein getragen.