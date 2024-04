Frühere Gaststätte Karl Janssen Der Landwehrsaal in Pfalzdorf hat eine neue Betreiberin

Annalena Lettau studierte Kommunikations-, Politik- und Sozialwissenschaften, die heute 24-Jährige steuerte eigentlich auf einen Bürojob zu. Doch es kam ganz anders. „Mein Vater ist sein Leben lang selbständig, als Kind habe ich das immer miterlebt. Da konnte ich es mir nicht vorstellen, in einem klassischen Nine-to-five-Job unterwegs zu sein“, sagt die junge Frau aus Bedburg-Hau. Stattdessen startete sie selbst als Unternehmerin durch, zusammen mit ihrem Vater Ludger van Ackeren gründete Lettau die Firma „Goldgroup.store“, die unter dem Namen „Goldkost“ in der Region vier Foodtrucks, den Imbiss im Tiergarten und seit Januar den Pfalzdorfer Landwehrsaal, früher Gaststätte Karl Janssen, betreibt. „Es läuft richtig gut für uns“, sagt die Jungunternehmerin. Und wer ist der Chef in der Firma? Da gibt es keine klare Antwort, Lettau gibt sich diplomatisch: „Wir bringen beide unsere Stärken ein.“