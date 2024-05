Kunst-Wettbewerb gewonnen Gocher Künstlerin kreiert Tierfiguren für Kita in Rheinland-Pfalz

Der Löwe macht das, was Löwen am liebsten machen, meist den ganzen Tag: Er schläft. Gemütlich auf die Seite gelegt, die mächtige Mähne prachtvoll um den dicken Kopf drapiert. Noch muss er auf einer Palette auf dem kalten Betonboden des Ateliers von Nicole Peters sein Schläfchen halten – doch bald wird er mitten in die Natur gebettet und könnte, machte er die Augen auf, über sein Reich schauen. Er wird nämlich von Goch nach Rheinland-Pfalz gebracht, wo er Kernstück eines bespielbaren Kunstwerks neben einer neuen Kita in Vallendar am Rhein wird.