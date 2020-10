Buch bei Pagina : „Duden“ für Niederrheinkunst

Martin Lersch und Franz Engelen im Atelier des Künstlers mit Lersch-Bildern und dem Büchlein. Gefragt ob er kopiere oder imitiere, sagt Lersch: Ich male gern und Malen ist Glück. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Goch „Niederrheinkunst, Heimat und Duden. Malereien von Martin Lersch“ heißt das im antiken Gewand beim Pagina-Verlag in Goch erschienene Bändchen des in Goch lebenden und Arbeiten Künstlers und Zeichners Lersch. Dazu zeigt das Museum Wesel eine Ausstellung.

Franz Engelen, seines Zeichens Herausgeber und Chef des Pagina-Verlages in Goch, und Martin Lersch, Künstler und Zeichner, sind zufrieden. Sie sitzen in Lerschs Atelier im Gocher Bahnhof und vor ihnen liegt das neueste Druckerzeugnis aus dem Hause Pagina. Im Gewand einer altmodischen Kladde aus dem 19. Jahrhundert kommt das Heft daher, mit hellbraunem Umschlag und einem typischen Muster des 19. Jahrhunderts. „Das Muster ist ein Original“, sagt Lersch und nimmt das Heftchen in die Hand. Das Original sei eine Ausgabe eines kleinen Duden aus dem Jahr 1887 gewesen, sagt er. Er habe es unter anderem ausgewählt, weil er auch ein Lexikon-Freak sei.

Und wie bei Lersch alles seinen Grund hat – auch wenn es oft unterm Humor des Zeichners verborgen zu sein scheint – ist auch der Duden mit Bedacht gewählt. Der Herr Duden kommt aus Wesel und Herausgeber des Bändchens ist der Landschaftsverband Rheinland, der in seinem Museum in Wesel die überaus farbige und lebensfrohe Kunst des Martin Lersch zeigt, die so gar nicht hellbraun fleckig und alt ist, wie der Einband des Bändchens vorgibt.

info Niederrheinkunst Heimat und Duden Buch zur Ausstellung Das bei Pagina in Goch erschienene Büchlein ist auch Katalog zur gleichnamigen Ausstellung im LVR-Niederrheinmuseum Wesel (bis 10. Januar). Es kostet 14.90 Euro, ist knapp 50 Seiten stark und hat die ISBN 9-783946-509318

Lersch zeigt die bunte Welt der internationalen wie auch der niederrheinischen Kunst. Alles im Strich und in der Interpretation des Malers aus Goch. „Ich habe alle Bilder, die mir gefallen, gemalt“, sagt er. Da sind berühmte und weniger berühmte Werke dabei, es gibt Maler, die man kennt und solche, die den meisten unbekannt sind. Internationale Größen oder Künstler vom Niederrhein. Und auch eine Malerin, die der Zeichner nur von einer Einladungskarte kannte: Kirsten Lambert, deren Esel mit Strubbelohren in Lerschs Kosmos Einzug hielt. Die Galerie Ebbers hatte Lambert gezeigt. Einzige Vorausstezung von Lersch interpretiert zu werden: „Die Bilder mussten mir gefallen“. Dass der Gocher hier augenzwinkernd herangeht zeigt auch, dass ein Fälscher in seinen Kunst-Duden Einzug hielt: Wolfgang Beltracchi reiht sich ein. Man sieht wie er ein Bild im Stile eines Impressionisten malt. Mit dabei sind auch Micky Maus und Miraculix, wie der Druide den Zaubertrank braut. Als Hommage an Albert Uderzo, den verstorbener Zeichner der französischen Comik-Figur, und natürlich an Walt Disney.