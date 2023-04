Kreativ in Goch Kulturrucksack mit Angeboten nach den Ferien

Die Einladung von Jasmin Schöne aus dem Museum Goch: „Werdet zum Autor, Regisseur und Schauspieler und macht euer eigenes Theaterstück bei unserem Workshop ,Improvisiertes Theater‘ oder lernt, euch mit „Theatermakeup“ zu schminken.“ Für das Theaterstück werden eigene Texte und eigene Geschichten geschrieben. „Hierfür schreiben wir alle einen Brief an jemanden, den wir richtig cool finden – es können die eigenen Großeltern sein, die beste Freundin oder ein Freund, vielleicht auch eine Influenzerin oder ein Musiker, ganz egal.“ Was man immer schon wissen wollte, kann da gefragt werden. Vielleicht möchte man auch einfach etwas erzählen oder mitteilen, was einem an der Person gefällt. Mit Hilfe des Theaterspielens entsteht daraus ein Stück, das am Ende auch gezeigt werden soll.