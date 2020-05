Sanierung bis Ende Juli : Ostkirchstraße in Pfalzdorf ist ab Dienstag gesperrt

Ostkirchstraße in Pfalzdorf ist ab Dienstag gesperrt

In Goch-Pfalzdorf wird die Ostkirchstraße saniert. Foto: dpa/Jan Woitas

Goch-Pfalzdorf Der Kreis Kleve beginnt mit den geplanten Sanierungsarbeiten. Diese werden in zwei Bauabschnitten vorgenommen und sollen bis Ende Juli dauern. Für diese Zeit ist die Ostkirchstraße komplett gesperrt.

Am kommenden Dienstag, 2. Juni, beginnt die Sanierung der Ostkirchstraße (Kreisstraße 8) in Goch-Pfalzdorf. Die Arbeiten werden in zwei Bauabschnitten vorgenommen. Das hat der Kreis Kleve nun mitgeteilt.