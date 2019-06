Goch : Kopfüber in die Sommerkirmes

Rasante Fahrgeschäfte wechseln sich ab mit eher gemütlichen beim Volksfest namens Gocher Sommerkirmes. Foto: Stade, Klaus-Dieter (kds)/Stade,Klaus-Dieter (kds)

Goch Mehr als 50 Schausteller, sieben Familienunternehmen - und fünf Kinderfahrgeschäfte und locken die Besucher zu Tausenden vier Tage lang in die Weberstadt. Für Georg Kröll ist es die letzte Kirmes als Marktmeister.

Sommerzeit ist Kirmeszeit. Nervenkitzel im Rausch der Geschwindigkeit, Jahrmarktstimmung, riesengroße Teddybären, Zuckerwatte, Luftballons und Kinderlachen auf Karussell-Pferdchen. Die Gocher Sommerkirmes startet am Samstag, 29. Juni und verwandelt vier Tage lang die Innenstadt. „Wie im letzten Jahr stellten wir uns die Frage: wo überhaupt?“, so Marktmeister Georg Kröll im Hinblick auf bestimmte Bauvorhaben am Klosterplatz. Nach wie vor könne die Kirmes aber an altgewohnter Stelle aufgebaut werden, also auf dem Markt, der Mühlenstraße und dem Klosterplatz. Tradition seit vier Jahren ist auch, dass mit der Eröffnung der Kirmes die Gocher Schützenvereine ihr Stadtkönigschießen am Rathausvorplatz austragen. Um 14.30 sammeln sich alle beteiligten Vereine an der St. Maria Magdalena Kirche und ziehen über die Mühlenstraße, den Markt, durch die Voßstraße, Herzogenstraße und Balfourweg bis zum Rathaus. Diesen feierlichen Umzug begleitet in diesem Jahr erstmals der Tambourcorps Asperden.

Am Rathaus übernimmt Bürgermeister Ulrich Knickrehm die Preisverteilung zum Bürgermeisterpokal-Schießen. Die Kirmesbesucher sind eingeladen, dem anschließenden Stadtkönigsschießen zuzuschauen, Sitzgelegenheiten und eine zusätzliche Bewirtung durch die Gaststätte KöPi sind organisiert. Gegen 18 Uhr dann steht der neue „Gocher Stadtkönig“ fest. „Kirmes und Schützenfest gehören zusammen. Das ist eine schöne Verbindung hier in Goch“, sagt Dirk Janssen, Vorsitzender des Schaustelleverbandes Kleve-Geldern. Die offizielle Kirmeseröffnung mit Fassanstich durch den Bürgermeister findet dann gegen 15 Uhr statt, und sogleich beginnt die beliebte „Happy Hour“ mit reduzierten Preisen.

info Zahlen und Fakten zur Gocher Sommerkirmes Volksfest Die Gocher Sommerkirmes dauert vom 29. Juni bis einschließlich 2. Juli. Eine Verlosung von Karten gibt es auf der Facebook-Seite „Goch erleben“.



Straßensperrungen: Frauentorplatz ab 24. Juni, Klosterplatz ab 25. Juni, Markt ab 27. Juni. Mühlenstraße zwischen Markt und Jakobstraße sowie die Straße „Markt“ zwischen Kirchhof und Mühlenstraße ab 30. Juni ab 6 Uhr. Alle Sperrungen bis 3. Juli 8 Uhr. Steinstraße am 29. Juni zwischen 14:30 Uhr und 18 Uhr.



Verkehr Die Bushaltestellen Mühlenstraße und A.-Kolping-Straße stehen während der Sperrungen nicht zur Verfügung.



Markt Die Wochenmärkte an den Dienstagen 28. Juni und 2. Juli werden an die Süd- und Ostseite des Marktes und den Anfang der Frauenstraße verlegt.



Wetter Wegen der zu erwartenden hohen Temperaturen in dieser Woche werden die Schausteller sehr früh am Morgen aufbauen. Die Anwohner werden hierfür um Verständnis gebeten.

Über 50 Schausteller kommen in die Weberstadt und bauen ihre Buden und Fahrgeschäfte auf. Für die Fans des ultimativen Höhenrauschs plus Highspeed-Kick steht in diesem Jahr der „Booster Formula 1“ bereit. An den beiden Enden eines Riesenarms sind Gondeln installiert, in denen je vier abenteuerlustige Kirmesbesucher Platz nehmen. Der Arm rotiert und erreicht eine Geschwindigkeit von bis zu 110 Stundenkilometern. Wer auf dem höchsten Punkt der Drehung noch die Aussicht genießen möchte, sieht Goch aus 42 Metern Höhe. Weitere Attraktion ist der „Magic Fly“, auch bekannt als „Scheibenwischer“. Sein Betreiber, Markus Schmitz, hat keine weite Anreise, er kommt aus Weeze. Der „Kesseltanz“ ist ein klassisches Rundfahrgeschäft und Stammgast in Goch. Ebenfalls ein Klassiker ist der „Rock-Express“ von Mark Eul, Schatzmeister des Schaustellerverbandes Kleve-Geldern. Ohne Autoscooter ist eine Kirmes nicht komplett, auch dieser Anziehungspunkt besonders für jugendliche Besucher ist vor Ort.

Die Wünsche der ganz Kleinen erfüllen die „Fantastische Reise“, die Flieger vom „Pan American“ oder das „Disneyland“. Auf dem Trampolin „Quarter-Tramp“ ist wiederum die eigene Bewegung angesagt und Spaß sowieso. Wie Georg Kröll mitteilt ist der Weg zwischen Markt und Klosterplatz – also die Mühlenstraße – komplett mit Buden bebaut. Es gibt Imbisse, Ausschank, Verlosungen und auch Verkaufsstände mit Accessoires, Schmuck oder Fahnen. Kirmes-Nostalgiker werden fündig beim Büchsenwerfen, Rosenschießen und Geschicklichkeitsspielen wie Entenangeln oder Automatenwagen.