Mögliche Energiemangellage Wie Goch für den Fall eines Blackouts vorsorgt

Was los wäre, wenn infolge einer Energiemangellage ein großflächiger Stromausfall eintreten würde, davon gibt es einen kleinen Eindruck, wenn mal auch nur für kurze Zeit die Stromversorgung unterbrochen ist. Zuletzt war das in Goch am 30. Dezember des gerade vergangenen Jahres der Fall. Nur für eine Stunde blieb nach einem technischen Fehler im Stromnetz von Westnetz in einem Teilbereich der Strom weg, die Polizei musste den Verkehr von Hand regeln, weil die Ampeln ausgefallen waren. Geschäfte im Industriegebiet leiteten ihre Kundschaft nach draußen und schlossen die Türen. Zuhause war froh, wer eine Taschenlampe zur Hand hatte. Und bevor es zum Problem wurde, dass Telefonieren nicht klappte, Gefrierschränke abtauten und Heizkörper auskühlten, war der Schaden ja schon wieder behoben. Bei einem großflächigen „Blackout“ wäre das anders. Für diesen Fall muss sich die Bevölkerung auf gute Notfallpläne von Kommune, Kreis, Land und Bund verlassen können.