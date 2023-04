Komplettpaket aus Goch für Drogenanbau? Cannabis-Prozess – ein Angeklagter legt Geständnis ab

Auch wenn die Bundesregierung derzeit der im Koalitionsvertrag versprochenen Cannabis-Legalisierung entgegen zu streben scheint, so ist der Anbau der Pflanze als Genussmittel in Deutschland aktuell noch verboten. Wer Cannabis in die Bundesrepublik einführt, Cannabis anbaut oder auch nur besitzt, der macht sich strafbar, sofern er dies nicht zu medizinischen Zwecken tut.