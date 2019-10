Weritas auf der Expo Real in München : Die Gutachter für Großprojekte

Peter Kösters, Klaus Völling, Michael Fischer-Sent, von links, sind die Geschäftsführer des Unternehmens Weritas. Ab heute ist das Unternehmen mit einem Stand auf der Expo Real-Messe in München. Foto: Klaus-Dieter Stade (kds)

Goch Der Gocher Architekt Klaus Völling ist als Geschäftsführer des Düsseldorfer Unternehmens Weritas ab heute für drei Tage auf der Gewerbeimmobilienmesse Expo Real in München mit einem Stand vertreten.

Was ist eine Klinik wert? Was ein Großhotel oder eine Liegenschaft mit diversen Büros und Geschäftslokalen? Der Gocher Architekt Klaus Völlig weiß Rat: Der promovierte Ingenieur sowie die Architekten Arnd Klein und Marcel Köhler sind die Geschäftsführer des Düsseldorfer Unternehmens Weritas GmbH, das sich auf die Bewertung solcher Großimmobilien oder auch Spezialimmobilien wie Parkhäuser, Arenen, Kiesgruben, Tankstellen, spezialisiert hat und neben der Hauptgeschäftsstelle an der Emanuel-Leutze-Straße in der Landeshauptstadt Niederlassungen in Hamburg, Berlin und München hat. Es geht hier eben nicht um das kleine vererbte Häuschen, sondern um Großprojekte. Und da spiele man, so Völling, auf nationaler Ebene. „Wenn man es im Fußballjargon sagt, in der Bundesliga“, sagt Völling.

Und weil Großimmobilien und vor allem die Geschäfte mit Großimmobilien auch den Kern der Expo Real in München bilden, wird Völling mit seinem Team auf einem Messestand dieser internationalen Fachmesse für Immobilien und Investitionen in München vertreten sein. „Wir erstatten Gutachten für Privatpersonen, Kreditinstitute, Gerichte, Immobilieneigentümer und -gesellschaften, Rechtsanwälte, Steuerberater und Finanzämter. Und die oder deren Vertreter treffen wir auf der Expo Real. Das ist für uns ein wichtiger Austausch von Angesicht zu Angesicht“, sagt Völling.

info Völling Architekten mit Sitz in Goch Goch Als Architekt und Sachverständiger ist Klaus Völling Chef der Völling Architekten



Ausbildung Von 1985 bis 1991 an der RWTH Aachen, Architektur, Diplom. An der Bauhaus Universität Weimar Architektur, Promotion, Bauen und Umwelt, 1999 bis 2004.



Politik Politisch aktiv ist er innerhalb der CDU Goch.

Dabei muss das Team um die drei Geschäftsführer nicht nur einfach den Bau, quasi „die Steine“, begutachten und bewerten. „Der bauliche Zustand ist nur ein Teil des Gutachtens“, sagt Völling. Man muss auch wissen, ob die Technik noch State of the Art ist, ob die Qualitätsstandards eingehalten werden und wie es um die Wirtschaftlichkeit des Objektes steht. Beispielsweise in einem Krankenhaus: welche Technik muss ausgetauscht werden und welche Kosten kommen da auf einen möglichen Investor zu. Es gilt, den Business-Plan zu überprüfen – stimmt der noch, wie sind die Geschäftszahlen. Wie ist zum Beispiel bei einer Klinik das Einzugsgebiet, wo liegen die Stärken, wo die Schwächen?

„Nähmen wir ein Krankenhaus in Grenznähe als Beispiel, müsste man sagen, dass das Hinterland für die Klinik kaum nutzbar ist: Es gibt so gut wie keine Niederländer, die in ein deutsches Krankenhaus kommen. Grundsätzlich müssen wir uns fragen, wie weit ist die nächste Einrichtung entfernt, wie steht es um mögliche Konkurrenz“, listet der Gutachter auf. Steht nicht zuletzt die Frage im Raum, was ist die Immobilie in zehn Jahren noch wert (und auch hier gilt das nicht nur für die Steine, sondern für das ganze Projekt), und welche Potenziale stecken in dem Projekt, die sich noch entwickeln lassen, erklärt Völling.

Dazu haben die drei Gesellschafter ein Team von 20 Mitarbeitern, vom Betriebswirt bis hin zum Architekten, die sich mit dem Zustand der Gebäude, mit den Marktwerten, den Verkehrswerten und dem Bankenwert auseinandersetzen und schließlich das Gutachten aufstellen. „Das ist ein sehr breites Spektrum und setzt auch die Prüfung zum Sachverständigen durch den Berufsverband voraus“, erklärt der Gocher. Völling und die beiden anderen Geschäftsführer sind beispielsweise öffentlich bestellte Gutachter, das Team entsprechend qualifiziert. „Sonst könnten wir uns in der nationalen Liga auch nicht halten“, sagt er. Auch müssen normierte Verfahren eingehalten werden, damit Dritte das Wertgutachten nachvollziehen und nachprüfen können.