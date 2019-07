Goch : Kinder-Kulturbeutel geht an den Start

Goch Egal mit welchem Bildungshintergrund oder mit welcher Finanzkraft ausgestattet: Alle Kinder sollten an kulturellen Angeboten ihrer Stadt teilhaben können. In Goch wurde dafür der „Kulturbeutel“ erfunden.

„Wir stehen alle in einem intensiven Dialog, um ein Programm zu entwickeln, mit dem wir das Interesse von Kindern und Jugendlichen für Kultur wecken können“, sagt Stephan Mann, Museumschef und Leiter des Fachbereichs für Kultur und Integration der Stadt Goch. Für ihn steht darüber hinaus noch eine weitere Sache im Fokus: „Neu hinzugezogenen Menschen, die in unserer Stadt leben, wollen wir damit einen kompakten Überblick geben, was es an kulturellen Angeboten hier gibt.“ Und das ist eine ganze Menge. So richtet sich der „Beutel“, der vor allem eine Themen- und Angebotssammlung ist, auch ganz gezielt an Kinder von Flüchtlingsfamilien. Denn (fehlendes) Geld und Elternhaus sollen kein Grund sein, sich nicht an die Kultur heranzutrauen.